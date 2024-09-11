الدمام - شريف احمد - «اﻟﻣﻌﻣر ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت» ترسي مشروع مع السعودية للكهرباء بقيمة 93.7 مليون ريال

تعلن ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻣر ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ترسية مشروع مع الشركة السعودية للكهرباء بمبلغ إجمالي 93,725,000.00 ريال سعودي شاملا ضريبة القيمة المضافة

