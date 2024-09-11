- 1/4
شكرا لقرائتكم خبر عن «اﻟﻣﻌﻣر ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت» ترسي مشروع مع السعودية للكهرباء بقيمة 93.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
2024/09/11 10:32
|بند
|توضيح
|مقدمة
|تعلن ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻣر ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ترسية مشروع مع الشركة السعودية للكهرباء بمبلغ إجمالي 93,725,000.00 ريال سعودي شاملا ضريبة القيمة المضافة
|تاريخ الترسية
|1446-03-07 الموافق 2024-09-10
|الطرف الاخر
|الشركة السعودية للكهرباء
|قيمة العقد
|93,725,000.00 ريال سعودي شاملا ضريبة القيمة المضافة
|التاريخ المتوقع لتوقيع العقد
|1446-03-27 الموافق 2024-09-30
|تفاصيل العقد
|تحسين البنية التحتية للشبكة والتواصل
|أطراف ذات علاقة
|لايوجد