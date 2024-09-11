الارشيف / الاقتصاد

«اﻟﻣﻌﻣر ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت» ترسي مشروع مع السعودية للكهرباء بقيمة 93.7 مليون ريال

2024/09/11 10:32

بند توضيح
مقدمة تعلن ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻣر ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ترسية مشروع مع الشركة السعودية للكهرباء بمبلغ إجمالي 93,725,000.00 ريال سعودي شاملا ضريبة القيمة المضافة
تاريخ الترسية 1446-03-07 الموافق 2024-09-10
الطرف الاخر الشركة السعودية للكهرباء
قيمة العقد 93,725,000.00 ريال سعودي شاملا ضريبة القيمة المضافة
التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-03-27 الموافق 2024-09-30
تفاصيل العقد تحسين البنية التحتية للشبكة والتواصل
أطراف ذات علاقة لايوجد
صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

