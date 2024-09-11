شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بخفض المركزي الأوروبي لسعر الفائدة تمهيداً لخطوة الفيدرالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في الثاني عشر من سبتمبر بسبب انخفاض التضخم وتباطؤ النمو، مما يمهد لاتخاذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخطوة مشابهة بتيسييره للسياسة النقدية، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز الأوروبية. توقعات الفائدة الأوروبية يتوقع المحللون خفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس وقد يتبع ذلك المزيد من التخفيضات في ديسمبر وطوال عام 2025، مع مراجعة توقعات التضخم والاقتصاد.

كما من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماعه المقرر في 12 سبتمبر وهو ما يمثل ثاني تخفيض له هذا العام بعد خطوة في يونيو. أسباب الاتجاه لخفض الفائدة وتتمثل العوامل الأساسية وراء هذا القرار المتوقع في ضعف الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

وانخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.2% في أغسطس 2024 وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2021.

كما وانخفض التضخم الأساسي، باستثناء المكونات المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، بشكل طفيف من 2.9% إلى 2.8% ومع ذلك ظلت ضغوط الأسعار المرتبطة بالخدمات مرتفعة باستمرار عند 4.2%. التضخم في منطقة اليورو وقال كارستن برزيسكي رئيس قسم الاقتصاد الكلي في مجموعة "آي إن جي" : "مع أحدث بيانات التضخم الصادرة عن منطقة اليورو أصبح خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأوروبي أمرا محسوما تقريبا".

سجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نموًا بنسبة 0.2% فقط في الربع الثاني من عام 2024 وهو تعديل هبوطي عن التقدير السابق البالغ 0.3%.

وفي مختلف أنحاء الكتلة الأوروبية تباين الأداء بشكل كبير حيث انكمش الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد في المنطقة، بنسبة 0.1%.

وأضاف برزيسكي أن "البنك المركزي الأوروبي لديه أسباب كافية لمواصلة خفض مستوى القيود المفروضة على السياسة النقدية". توقعات البنك المركزي الأوروبي وفي الاجتماع المنتظر، سوف يبحث المستثمرون أيضًا التوقعات الاقتصادية الكلية المحدثة للبنك المركزي الأوروبي.

في يونيو الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته بشأن النمو والتضخم في عام 2024 مقارنة بالتقديرات السابقة.

وفي ذلك الوقت، كان من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي السنوي لمنطقة اليورو 0.9% في عام 2024 مع مزيد من التعزيز إلى 1.4% في عام 2025 و1.6% في عام 2026.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض التضخم من 5.4% في عام 2023 إلى 2.5% في عام 2024، و2.2% في عام 2025، و1.9% في عام 2026. تقديرات نمو ثابتة وبحسب برزيسكي، من المرجح أن تظهر التوقعات الجديدة للبنك المركزي الأوروبي تقديرات نمو ثابتة إلى حد كبير ولكن مع تعديل طفيف بالخفض للتضخم لعامي 2025 و2026، بدعم من انخفاض أسعار النفط وقوة اليورو. تعديل أسعار الفائدة الرئيسية ومن بين السمات البارزة لاجتماع سبتمبر هو التعديل الجديد على أسعار الفائدة الرئيسية المختلفة للبنك المركزي الأوروبي.

ويتوقع المحللون خفض سعر تسهيل الودائع بمقدار 25 نقطة أساس في حين قد يتم خفض سعر إعادة التمويل الرئيسي وسعر تسهيل الإقراض الهامشي بمقدار 35 نقطة أساس.

وتبلغ هذه المعدلات حاليا 50 نقطة أساس و75 نقطة أساس فوق سعر تسهيل الودائع على التوالي. ماذا يأتي بعد سبتمبر؟ وبعد هذا الاجتماع، من المرجح أن يؤكد البنك المركزي الأوروبي على نهجه "المعتمد على البيانات والاجتماع تلو الآخر"، وفقا لسفين جاري ستين الخبير الاقتصادي في "جولدمان ساكس"، ذاكرًا أنه "من المتوقع أن يبرر خفض أسعار الفائدة من خلال التعبير عن الثقة في عملية خفض التضخم مع إجراء تغييرات محدودة".

وتتوقع جولدمان ساكس توقفًا في أكتوبر، يليه خفض ثالث لأسعار الفائدة في ديسمبر.

ويستند التوقف إلى افتراض ظهور بيانات جديدة محدودة بحلول أكتوبر لتغيير رواية البنك المركزي الأوروبي.

ومع ذلك، أقر ستين بأن خفض أسعار الفائدة في أكتوبر قد يظل مطروحا على الطاولة إذا شهدت منطقة اليورو مفاجآت اقتصادية كبيرة.

وبالنظر إلى المستقبل حتى عام 2025، يتوقع ستين وتيرة أكثر حسمًا لخفض الفائدة بسبب ضعف آفاق النشاط وتباطؤ نمو الأجور، ذاكرًا :""نتوقع الآن خفض أسعار الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس متتالية في عام 2025 مما يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2% بحلول يوليو".