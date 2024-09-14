شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبات شهر سبتمبر 2024.. وزارة المالية تعلن موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة المالية، صرف مرتبات شهر سبتمبر الحالى للعاملين بالدولة يوم 22 سبتمبر الجارى.

وأشارت وزارة المالية إلى أن صرف مرتبات سبتمبر المقبل سيكون بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، موضحة أنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.