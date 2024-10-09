شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز العالمية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر ديسمبر 79.56 دولار للبرميل.



وسجل خام غرب تكساس75.79 دولار للبرميل تسليم شهر نوفمبر 2024، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 75.40دولار للبرميل لشهر اكتوبر 2024 و81.85 دولار للبرميل متوسط سعر سلة أوبك لعام 2024.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.015 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 3.586دولار للجالون.



ومن المقرر أن تبدأ مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة أوبك وحلفاء مثل روسيا وقازاخستان، في زيادة الإنتاج اعتبارا من ديسمبر المقبل بعد خفض الإنتاج في السنوات القليلة الماضية لدعم الأسعار بسبب ضعف الطلب العالمي.



