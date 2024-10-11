الارشيف / الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 11-10-2024 أمام الجنيه فى البنوك المصرية

كتب هانى الحوتى

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 12:00 م

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 11-10-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 52.93 جنيه للشراء، و53.24 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 52.92 جنيه للشراء، و53.25 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 53.05 جنيه للشراء، و53.21 جنيه للبيع.

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
 

bc7af0194d.jpg

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

53.05 جنيه للشراء.

53.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

52.93 جنيه للشراء.

53.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

52.93 جنيه للشراء.

53.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

52.92 جنيه للشراء.

53.25 جنيه للبيع.

9bf9b686dc.jpg

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى   cib

52.93 جنيه للشراء.

53.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

53.02 جنيه للشراء.

53.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

53.01 جنيه للشراء.

53.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

53.06 جنيه للشراء.

53.25 جنيه للبيع.

 

