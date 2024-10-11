شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 11-10-2024 أمام الجنيه فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 11-10-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 52.93 جنيه للشراء، و53.24 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 52.92 جنيه للشراء، و53.25 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 53.05 جنيه للشراء، و53.21 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

53.05 جنيه للشراء.

53.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

52.93 جنيه للشراء.

53.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

52.93 جنيه للشراء.

53.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

52.92 جنيه للشراء.

53.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

52.93 جنيه للشراء.

53.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

53.02 جنيه للشراء.

53.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

53.01 جنيه للشراء.

53.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

53.06 جنيه للشراء.

53.25 جنيه للبيع.