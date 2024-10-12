تعرف على سعر الذهب في مصر بحلول التعاملات المسائية

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت بحلول التعاملات المسائية، بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه، بمنتصف التعاملات.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب خلال التعاملات المسائية، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2400 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3086 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3600 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4114 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 28800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.02% إلى نحو 2656 دولار اللأونصة، بمنتصف التعاملات (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.