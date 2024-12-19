شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024.. عيار 21 يخسر 30 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بحوالي 30 جنيهًا في مستهل تعاملات اليوم، بسبب الهبوط في سعر الذهب العالمي مما ينعكس على سعر الذهب في مصر الآن.

سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024

عيار 24 يسجل 4275 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 3740 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3206 جنيهات.

الجنيه الذهب 29920 جنيهًا



وتراجع الذهب العالمي قرابة 40 دولار إلى 2611 دولارا، بعد أن ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل أعلى مستوى منذ شهر، الأمر الذي أثر بالسلب على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.

سعر الذهب في مصر وسع خسائره خلال تداولات اليوم بسبب التأثير السلبي لانخفاض سعر الذهب العالمي، وذلك على الرغم من عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية إلى الارتفاع التدريجي خلال تداولات اليوم.