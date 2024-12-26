شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد البورصة فى أسبوع.. ارتفاع مؤشر تميز بنسبة 15% ليغلق عند مستوى 9926 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 29957.97 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 8201.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 11269.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 36976.13 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 15.01% ليغلق عند مستوى 9926.09 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 43.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.187 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.9%، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.440 تريليون جنيه إلى 1.413 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.9%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 401.6 مليار جنيه إلى 392.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.2%.

كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.842 تريليون جنيه إلى 1.805 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 2%، فيما ارتفع رأس المال السوقى لبورصة النيل من 2.6 مليار جنيه إلى 2.8 مليار جنيه بنسبة نمو 10.4%.



وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 301.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 6.228 مليار ورقة منفذة على 411 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 455.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.890 مليار ورقة منفذة على 499 ألف عملية خلال الشهر الماضى، واستحوذت الأسهم على 4.38% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 95.62%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 4.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 347 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 106.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 6 مليارات جنيه، بحجم تداول 4.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 170.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 10.6 مليار جنيه بحجم تداول 4.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 276.7 ألف عملية.