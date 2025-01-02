شكرا لقرائتكم خبر عن 139.4 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

سجلت تعاملات المصريين نسبة 87.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر ديسمبر الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 7%، والعرب على 5.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الشهري للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1.1 مليار جنيه، فيما سجل العرب صافى بيع بقيمة 139.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 86.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8%، وسجل العرب 6.4%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 1.6 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 10 مليارات جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 29740.58 نقطة، خلال جلسات شهر ديسمبر الماضي، للشهر الثالث على التوالي وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 8143 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 11217.62 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 36828.77 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 20.14% ليغلق عند مستوى 9887.83 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 42.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر ديسمبر الماضي، ليغلق عند مستوى 2.169 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.9%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.442 تريليون جنيه إلى 1.400 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.9%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 390.9 مليار جنيه إلى 392 مليار جنيه بنسبة نمو 0.3%.