شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 83.5% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 4.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.2%، وجاءت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 3.6 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 13.1%.

وحلت شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.3 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 12.1%، وفي المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 3.1 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 11.4%، وفي المركز الخامس شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 7.6%.

وجاء في المركز السادس شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.5%، ومباشر لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.6 مليار جنيه بنسبة 5.9%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.2 مليار جنيه بنسبة 4.4%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا اتش سي لتداول الأوراق المالية، وكايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، و871.3 مليون جنيه، بنسبة 4.1%، 3.2%، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 30060.48 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 8283.41 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 11418.11 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 37240.64 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.16% ليغلق عند مستوى 10437.90 نقطة.

