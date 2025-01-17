شكرا لقرائتكم خبر عن "مجمعة المركبات" توجه بسرعة صرف التعويضات لأسر الضحايا فى حادث ملوى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات عن سرعة صرف تعويضات أسر ضحايا حادث الطريق الزراعي بمركز ملوي علي إثر إصطدام سيارة ميكروباص بأخرى أمس الخميس ونتج عنه وفاة 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وأضافت المجمعة، فى بيان: "تابعت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات باهتمام بالغ نتائج تطورات الحادث المأسوي الذي شهده الطريق الزراعي بمركز ملوي التابع لمحافظة المنيا الخميس الموافق 16/01/2025 على إثر اصطدام سيارة ميكروباص يستقلها بعض الركاب بأخرى بالطريق الزراعي أمام قرية الروضة التابعة إدارياً لمركز ملوي بمحافظة المنيا".

يذكر أن المعاينة الأولية للحادث تشير إلى أنه أثناء سير السيارة الميكروباص رقم ( ن أ ج ٢٨٣١) وإستقلال بعض الركاب بها بالطريق الزراعي وتحديداً أمام قرية الروضة التابعة إدارياً لمركز ملوي بمحافظة المنيا فقد قائدها السيطرة علي عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة مما أدي إلي إصطدامه بسيارة ميني فان ونتج عن ذلك وفاة (5) أشخاص وإصابة (١٥) آخرين.

والمجمعة من جانبها اتخذت كافة الإجراءات للوصول للمعلومات عن التغطية التأمينية للمركبة محل الحادث وذلك بعد ثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي لدي المجمعة.



وسيتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

وأكد إبراهيم لبيب "المدير التنفيذي للمجمعة" على استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين أو استقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت.



ومن منطلق حرص المجمعة على وصول مبالغ التأمين لمستحقيها بأيسر وأسرع الطرق كلف إبراهيم لبيب مسئولي المجمعة بفرع المنيا تحديداً وكذلك مسئولي المقر الرئيسي وكافة فروع المجمعة بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتقديم كافة سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات للمضرورين.

وأعرب إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.



وأوضح أنه يمكن لأسر المصابين أو المتوفيين التوجه لمقرات المجمعة وفروعها على العناوين التالية

المركز الرئيسي: 44 شارع عبد المنعم رياض المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز – المهندسين – محافظة الجيزة.

التليفون: 02(33047949)

فرع طنطا: مدينة طنطا ٤٢ شارع البحر - برج سيتي مول – الدور السابع – محافظة الغربية.

التليفون:040(3335132-3335131)

فرع المنيا: برج ماجستيك - شارع الجمهورية – الدور الرابع - أمام محطة قطار المنيا – محافظة المنيا.

التليفون:086(2325388-2325389)

فرع الإسماعيلية: برج العشري بلازا – شارع شبين الكوم – أمام مجمع محاكم الإسماعيلية – محافظة الإسماعيلية.

التليفون:064(3169137-3169634)

أو على الموقع الإلكتروني للمجمعة: www.ecip-egypt.org

لتقديم المستندات للبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة للمضرورين.

وأكد على أنه يتم تقديم كافة خدمات المجمعة بالمقر الرئيسي لها وفروعها على مستوى واحد، ويمكن للمواطنين أو الأجانب التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال أي فرع للمجمعة.