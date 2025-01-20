شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار ميتسوبيشى اكسباندر 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشف مؤخرا وكيل العلامة اليابانية في مصر عن الفئة الجديدة المضافة إلى ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2025 في السوق المصري، والتي تأتي مزودة بمزايا مبتكرة تشمل "شاشة جديدة بحجم 9 بوصات تدعم ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، إطارات جديدة وألوان جديدة، فرامل كهربائية مع خاصية الAuto Hold، مصابيح أمامية LED، عجلة قيادة متعددة الوظائف من الجلد ومكيف هواء ديجيتال .

وعن أحدث قائمة سعرية للسيارات، فقد سجل طراز "اكسباندر 2025 بفئاته الثلاث كالآتي:

الفئة الأولي : مليون و300 ألف جنيه مصري

الفئة الثانية : مليون و390 ألف جنيه مصري

الفئة الثالثة : مليون و475 ألف جنيه مصري

يذكر أن شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لشركة ميتسوبيشي موتورز كوربوريشن في مصر، قد نظمت الحدث المميز والنسخة الثالثة من اختبار القيادة "Mitsubishi Motors-ness Marathon Day Edition 3" مؤخرا .

وشملت إختبارات القيادة طرازات أوتلاندر سبورت، إكليبس كروس، وإكسباندر، أتراج، وميراج، والتي أثبتت جدارة وقوة سيارات ميتسوبيشي اليابانية.



