وزير الإسكان يجتمع مع شركة "أكور" العالمية لمتابعة أعمال فنادق العاصمة الإدارية

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع ممثلي شركة أكور العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق والتي تمتلك أكثر من علامة تجارية في عالم الفنادق، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي شركة سيتي ايدج ومسئولي تشغيل وتأثيث الفنادق بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل وزير الإسكان الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور، لافتا إلى أن الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للفنادق بأبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والوقوف على المستجدات المتعلقة فيما يخص التشطيبات والتأثيث.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان موقف الأعمال الجارية بالمشروع، بجانب خطة تنسيقات واعتماد وتنفيذ والتأثيث طبقاً لمتطلبات المشغل "أكور" صاحب العلامة التجارية لفندقي "فيرمونت" و"رافلز" للتنفيذ وتكثيف الأعمال طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، بجانب الوقوف على كافة الاحتياجات الخاصة بالمشروع لدفع عجلة العمل به والانتهاء منه بالمواعيد المقررة.

وخلال الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من كافة الأعمال الجارية والإسراع من الاعتمادات الخاصة بالنماذج التي لم يتم اعتمادها، مشيرا إلى ضرورة التنسيق أيضا مع المشغل ليكون متواجدا باستمرار بالموقع للتواصل مع الشركة المنفذة للمشروع.

ومن جانبهم، اعرب ممثلو شركة "أكور" العالمية عن سعادتهم باللقاء بجانب فخرهم بالعمل بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين الالتزام بكافة التوقيتات المحددة للأعمال المطلوبة.