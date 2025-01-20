10معلومات هتساعدك في تفعيل خدمة WiFi Calling على تليفونك.. خطوات

هل شعرت يوما بالإحباط بسبب ضعف الشبكة أثناء إجراء مكالمات هاتفية؟ هل عانيت من انقطاع المكالمات أو جودة الصوت السيئة بسبب تغطية الشبكة الضعيفة؟ خدمة "WiFi Calling" تأتي كأحد الحلول المبتكر لهذه المشكلات، حيث تتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكة الواي فاي بدلاً من الشبكة التقليدية.

ومع إطلاق هذه الخدمة في مصر، يدخل سوق الاتصالات مرحلة جديدة من التطور، مما يوفر تجربة أفضل للمستخدمين في المناطق ذات التغطية الضعيفة، في هذا التقرير سنعرض لك كيفية تفعيل الخدمة بسهولة وأهم النقاط التي يجب أن تعرفها للاستفادة القصوى منها، إذا كنت ترغب في الاستفادة من خدمة "WiFi Calling" لتحسين جودة المكالمات في الأماكن ذات التغطية الضعيفة، إليك خطوات تفعيل الخدمة بسهولة:

كيفية تفعيل خدمة "WiFi Calling" في خطوات بسيطة:

الخطوة 1: التأكد من دعم الهاتف للخدمة

قبل أن تبدأ، تأكد من أن هاتفك يدعم خدمة "WiFi Calling"، يمكنك التحقق من ذلك عبر إعدادات الجهاز أو من خلال الموقع الرسمي لشركة الاتصالات.

الخطوة 2: تحديث نظام التشغيل

تأكد من أن جهازك يحتوي على أحدث إصدار من نظام التشغيل، حيث تحتاج بعض الأجهزة إلى تحديث النظام لتفعيل الخدمة بشكل صحيح.

الخطوة 3: الاتصال بشبكة واي فاي قوية

تأكد من أنك متصل بشبكة واي فاي قوية ومستقرة، تعتمد الخدمة على اتصال الإنترنت عبر الواي فاي، لذا من الضروري أن تكون الشبكة سريعة ومستقرة.

الخطوة 4: الانتقال إلى إعدادات الهاتف

افتح إعدادات الهاتف واذهب إلى قسم "الشبكة والإنترنت" أو "الاتصالات"، حسب نوع الجهاز.

الخطوة 5: تفعيل خيار "WiFi Calling"

ابحث عن خيار "WiFi Calling" أو "المكالمات عبر الواي فاي" في إعدادات الهاتف وقم بتفعيله.

الخطوة 6: اختيار شركة الاتصالات



إذا كانت هناك إعدادات إضافية تتعلق بشركة الاتصالات، تأكد من اتباع التعليمات لتفعيل الخدمة بشكل كامل.

الخطوة 7: إعادة تشغيل الهاتف

بعد تفعيل الخدمة، يفضل إعادة تشغيل الهاتف لضمان تفعيل الإعدادات بشكل صحيح.

الخطوة 8: التحقق من التغطية

تأكد من أن الاتصال بشبكة الواي فاي مستقر. خدمة "WiFi Calling" تعتمد بشكل كبير على جودة الإنترنت عبر الواي فاي.

الخطوة 9: إجراء مكالمة تجريبية

بعد تفعيل الخدمة، قم بإجراء مكالمة صوتية عبر الواي فاي للتأكد من أن الخدمة تعمل بشكل جيد وأن جودة المكالمات ممتازة.

الخطوة 10: التواصل مع خدمة العملاء إذا لزم الأمر

إذا واجهت أي مشكلة أثناء تفعيل الخدمة أو في حال كانت الخدمة لا تعمل كما هو متوقع، يمكنك التواصل مع خدمة العملاء لدى شركة الاتصالات للحصول على الدعم الفني.