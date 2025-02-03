شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية قناة السويس":تعاقدات لـ255 مشروعا بإستثمارات 8.1 مليار دولار خلال 30 شهرًا والان مع تفاصيل الخبر

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالسخنة، المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومجموعة من ممثلي غرفة الصناعات الهندسية، وغرفة الصناعات النسيجية، وغرفة الصناعات الغذائية، وغرفة صناعة البترول والتعدين، وغرفة الصناعات الكيماوية، وذلك استكمالًا للمناقشات التي عُقدت خلال الاجتماع الذي تم مع رؤساء الغرف الصناعية والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية بتاريخ 25 نوفمبر 2024 خلال المؤتمر والمعرض الدولي السنوي للصناعة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، بشأن فرص الاستثمار والتعاون المتبادل، وتيسير أي عقبات تواجه الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية، وتشجيعها على توسيع نشاطها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي هذا السياق عبر وليد جمال الدين عن سعادته باستقبال رئيس اتحاد الغرف الصناعية المصرية، وممثلي مختلف الغرف الصناعية المصرية للتعرف عن قرب على إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال زيارة منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، وليكون هذا اللقاء بداية للعمل المشترك على تعميق التعاون من أجل إعلاء كلمة "صُنع في مصر" بأيدٍ مصرية، حيث أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، رمزاً للتنمية الاقتصادية، وبوابة مصر نحو المستقبل.

وأشار وليد جمال الدين إلى سعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو تنويع القاعدة الإنتاجية المصرية، وتعزيز الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية، حيث استطاعت جذب استثمارات ضخمة من مختلف دول العالم، وقد نجحت المنطقة الاقتصادية خلال الثلاثين شهراً الأخيرة في التعاقد على 251 مشروعاً بالمناطق الصناعية والمواني، بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت 6.23 مليار دولار أمريكي، وبما يوفر ما يقرب من 28 ألف فرص عمل، كما اعتمد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية خلال يناير الماضي 4 مشروعات جديدة، بإجمالي استثمارات 1.84 مليار دولار.

من جانبه عبر المهندس محمد زكي السويدي، عن سعادته بكل الإنجازات التي حققتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة فيما يتعلق بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم المستثمر بخدمات وحوافز مميزة، بالإضافة إلى توافر مصادر الطاقة، والبنية التحتية اللازمة لإقامة مختلف المشروعات، كما أشار إلى أن هذا اللقاء هو بداية لمزيد من التعاون بين اتحاد الصناعات المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وعقب هذا اللقاء توجه الوفد لزيارة ميدانية للمطور الصناعي "السويدي للتنمية الصناعية"، والمطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية" للتعرف على الشركات العاملة بالمنطقة الصناعية، تلاها توجه الوفد إلى زيارة ميناء السخنة لمشاهدة أعمال التطوير.