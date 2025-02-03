شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون القابضة تختتم عام 2024 بصافى أرباح قياسية بلغت 1.7 مليار جنيه بنمو 4.6 أضعاف عن العام السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة بلتون القابضة ("بلتون" أو "الشركة")، عن نتائجها المالية عن العام المالي 2024.

واصلت بلتون جني ثمار استراتيجية النمو المتبعة ونموذج العمل المعتمد على علوم البيانات، حيث حققت نتائج مالية قياسية، وأبرزها تسجيل إيرادات مجمعة بقيمة 7.2 مليار جنيه، بنمو بلغ حوالي 4 أضعاف العام السابق. كما بلغ صافي الربح 1.7 مليار جنيه، بمعدل ارتفاع بلغ 4.6 أضعاف عن العام السابق بفضل النتائج القوية المحققة عبر كافة الشركات التابعة لمنصة الأنشطة المالية غير المصرفية والأداء القوي لمنصة بنك الاستثمار. وبلغ إجمالي المحفظة الائتمانية غير المصرفية للمجموعة 26.1 مليار جنيه بنهاية عام 2024 بارتفاع أكثر من الضعف عن العام السابق.

وفي هذا السياق، أوضحت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون القابضة، أن نتائج الشركة خلال العام تعكس رؤيتها الاستراتيجية ومنهجها المعتمد على علوم البيانات وارتفاع كفاءتها التشغيلية، حيث نجحت بلتون في تعزيز ريادتها بفضل قدرتها على اقتناص الفرص ذات أسس النمو القوية ومقومات التوسع الرقمي. وأكدت خورشيد أن الشركة عازمة على مواصلة ترسيخ مركزها الريادي والتوسع الجغرافي لتحقيق نمو مستدام عبر تعزيز الابتكار وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

ونجحت منصة الأنشطة المالية غير المصرفية في تعزيز النتائج والحصص السوقية لجميع الشركات التابعة، حيث سجلت إيرادات التشغيل 5.8 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 6 أضعاف العام السابق، حيث جاء ذلك بفضل الأداء المتميز لكل من شركات التأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، والاستثمار المباشر، ورأس المال المخاطر، والتمويل العقاري، إضافةً إلى إطلاق خدمات مبتكرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث نجحت الشركات التابعة في تلبية احتياجات العملاء بما يرقى لتوقعاتهم بفضل التوسع بعملياتها وباقة الحلول المبتكرة التي تقدمها.

كما نجحت منصة بنك الاستثمار في تحقيق إيرادات تشغيل بلغت 1.3 مليار جنيه خلال عام 2024، بارتفاع بلغ 2.4 ضعف عن العام السابق. وتأتي تلك النتائج بفضل النمو الملحوظ في أنشطة الوساطة في الأوراق المالية في ضوء ارتفاع حجم محفظة الإقراض بالهامش بمعدل بلغ 1.3 ضعف عن العام السابق.

وعلى صعيد قطاع والترويج وتغطية الاكتتابات، عززت الشركة من تنوع باقة خدماتها لتشمل صفقات أسواق رأس المال وأسواق الدين بالإضافة إلى إطلاق أنشطة خدمات استشارية مبتكرة.



