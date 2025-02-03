سعر الدولار اليوم الاثنين 3-2-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار اليوم الاثنين 3-2-2025 أمام الجنيه المصري الأن بالبنوك المصرية، حبث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.27 جنيه للشراء و50.41 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين فى منتصف التعاملات بالبنك الأهلى المصرى 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.30 جنيه للشراء و50.40 للبيع وفى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.30 جنيه 50.40 للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 50.30 جنيه للشراء و 50.40 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار فى منتصف تعاملات البنوك اليوم الاثنين كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.