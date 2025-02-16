سعر الذهب اليوم الأحد 16-2-2025 فى قطر.. عيار 18 بـ253.50 ريال

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الاحد في قطر حيث سجل عيار 18 مبلغ 253.50 ريال، ويعد سعر الذهب في قطر من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في قطر تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين

أسعار الذهب اليوم في قطر.

عيار 24 سجل 337.75 ريال

عيار 22 سجل 309.75 ريال

عيار 21 سجل 295.50 ريال

عيار 18 سجل 253.50 ريال

عيار 14 سجل 197.00 ريال

عيار 12 سجل 169.00 ريال

الاونصة10508.25 ريال

الجنيه الذهب2365.00 ريال

الأونصة بالدولار2883.46 دولار



وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة، بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.