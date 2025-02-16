شكرا لقرائتكم خبر عن بكم طن الحديد اليوم الأحد 16 - 2 - 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

يصل متوسط بيع طن الحديد لدى أغلب الموزعين نحو 40 ألف جنيه، ووسط توافر المعروض لدى مختلف المدعين فى محافظات الجمهورية.

سجل سعر طن الحديد اليوم فى مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38500 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

استقرت أسعار بيع الحديد لدى الموزعين بما يتراوح من 39200 إلى نحو 40000، جنيه حيث استقر سعر الحديد بواقع يتراوح من 36000 جنيه إلى 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع .

واصل سعر الحديد استقراره مطلع شهر فبراير 2025، حيث كشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة عن استقرار سعر الحديد اليوم لدى الشركات والموزعين.

واستقر سعر الحديد اليوم الاحد 16-2-2025، فى الأسواق على الرغم من تباين الأسعار فى بعض المحافظات مسجلا نحو 40000 جنيه للطن للمستهلك.

ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة فى مواد البناء، ويحرض الجميع سواء الشركات أو الافراد على متابعة أسعارها يوما بيوم على الرغم من تغير سعرها كل شهر مرة فى الظروف العادية.

وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

واستقرت أسعار الحديد اليوم الأحد 16 -2-2025 للمستهلك.

سعر حديد عز 38800 جنيه

سعر حديد بشاى 38600 جنيه

سعر حديد المصريين 38500 جنيه

سعر حديد الجارحى 36000 جنيه

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة