استعد لـ"رمضان" غير كارت شحن عداد الكهرباء إلى Nfc ووفر المشاوير.. اعرف التفاصيل

شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع سواء القانونى أو الكودى أصبح بصغطة زر على هاتفك المحمول دون الحاجة إلى الذهاب لشركة توزيع الكهرباء او منافذ الشحن الاليكترونيه ، و ذلك من خلال استبدال كارتك القديم باخر Nfc و الذى يوفر المجهود على المشتركين وخاصة خلال شهر رمضان المبارك ، وفيما يلى طريقة شحن العداد باستخدام الهاتف المحمول:



1- استبدل كارت الشحن القديم الخاص بالعداد مسبوق الدفع القانوني أو الكودى بآخر يدعم خاصية nfc من شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول الخاص بك يدعم نظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.

3- تسجيل الدخول على تطبيق "سهل" لكل انواع العدادات أو تحميل تطبيق كهرباخالص وفوري على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

4- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

5- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

6- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الالكترونيه أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.



7- قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.