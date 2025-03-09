شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للتأمين يوصى بالتعاون مع المطورين العقاريين للتأمين على المنازل الذكية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الاتحاد المصرى للتأمين أهمية التعاون بين شركات التأمين والمطورين العقاريين ومقدمي التكنولوجيا لضمان تصميم منتجات تأمينية تلبي الاحتياجات الفعلية للتأمين على المنازل الذكية.

وأضاف الاتحاد فى نشرته الأسبوعية أن هناك حاجة لتوعية العملاء بأهمية التأمين على المنازل الذكية وكيفية حماية أنفسهم من المخاطر المحتملة، وأن التأمين على المنازل الذكية مجال واعد، لكنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتطوير لضمان تقديم حلول تأمينية فعالة ومتوافقة مع طبيعة هذه المنازل في السوق المصري.

وأوضح الاتحاد انه فى ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، بدأت مفاهيم مثل "المنازل الذكية" تظهر كأحد التوجهات الحديثة في قطاع الإسكان ومع ذلك، فإن انتشار هذه المنازل في مصر ما زال محدودًا، مما يطرح تساؤلات حول كيفية تعامل قطاع التأمين مع هذا النوع من المنازل.

ويرى الاتحاد أن التأمين على المنازل الذكية يمثل فرصة جديدة لتطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء في ظل التغيرات التكنولوجية، ومع ذلك، فإن هذا النوع من التأمين يتطلب فهمًا دقيقًا للمخاطر الجديدة المرتبطة بهذه المنازل، مثل الاختراقات الإلكترونية، أو أعطال الأنظمة الذكية، أو حتى المسؤولية القانونية الناتجة عن استخدام هذه التقنيات.