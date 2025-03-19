شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء باستثناء صعود التجارة والأدوية والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 2%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 1.4%، يليه قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.3%، وهبط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.1%.

وانخفض قطاعا خدمات النقل والشحن، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%، ونزلت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والترفيه، والعقارات بنسبة 0.8%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاعا الخدمات التعليمية، والبنوك بنسبة 0.2%، فيما ارتفع قطاعا التجارة والموزعون، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.5%، 0.9%، على التوالي.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود دام 5 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.239 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.1 مليار ورقة مالية بقيمة 4.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.5 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.95%، والعرب على 8.37%، واستحوذت المؤسسات على 26.07% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 623.9 ألف جنيه، 40.5 مليون جنيه، 804.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 367.8 مليون جنيه، 363.4 مليون جنيه، 114.1 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 31348 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 39150 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 13790 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 8880 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 12281 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3370 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 11027 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1976 نقطة.