شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر بعد اجتماع البنك الفيدرالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيرات ملحوظة ومستمرة في سعر الذهب اليوم في مصر قبل إعلان نتائج اجتماعات البنك الفيدرالي الأميركي مما سيكون له تأثير على حركة سعر الذهب عالميًا ومحليًا.

أسعار الذهب اليوم:

- سعر الذهب عيار 24 يسجل 4886 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 يسجل 4275 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 3664 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب يسجل مستويات 34200 جنيه.

هذا ومن المتوقع أن يبقي البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي سيختتم اجتماعه للسياسات الذي يستمر يومين في وقت لاحق من اليوم على سعر الفائدة القياسي ثابتًا عند نطاق 4.25%-4.50%.

إذا شهد اجتماع البنك الفيدرالي نبرة حذرة اليوم بسبب تزايد حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية على النمو، فقد يعمل ذلك على ارتفاع الذهب فوق 3050 دولار للأونصة، خاصة أن أعضاء البنك قد أشاروا إلى حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية على المدى القريب مع تنفيذ ترامب لأجندته، بالإضافة إلى محدودية المجال لأي تخفيضات