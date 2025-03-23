شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 23 - 3 - 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مقابل الجنيه المصري؛ استقرت أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبيه اليوم الأحد 23 - 3 - 2025، حيث ننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري،

ويقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.

‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:

‏‎سعر الدولار اليوم

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

55.64 جنيه للشراء.

55.26 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

65.35 جنيه للشراء.

65.87 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

‏‎163.28 جنيه للشراء.

‏‎164.48 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

‏‎13.42 جنيه للشراء.

‏‎13.49 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.74 جنيه للشراء.

13.78 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

‏‎12.82 جنيه للشراء.

13.88 جنيه للبيع.