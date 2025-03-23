شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد مع إجازة البورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب في السوق المصرية تراجعًا طفيفًا، اليوم الأحد، حيث انخفضت بمقدار 5 جنيهات للجرام، وفقًا لبيانات شعبة الذهب، وهو تراجع غير مؤثر في تداولات الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24: 4886 جنيهًا.

عيار 21: 4275 جنيهًا.

عيار 18: 3664 جنيهًا.



يعود هذا التراجع إلى تقلبات الأسعار العالمية للذهب وتأثرها بالعوامل الاقتصادية العالمية.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بتقلبات أسعار العملات العالمية، خاصة الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية والاقتصادية.

ويعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات الأزمات الاقتصادية.

ويتوقع أن تشهد أسعار الذهب مزيدًا من التقلبات في الفترة المقبلة بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية وتوقعات السياسات النقدية للبنوك المركزية.

وتتأثر الأسعار المحلية أيضًا بعوامل العرض والطلب وتكاليف الإنتاج والتصنيع.