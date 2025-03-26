شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الصناعات الهندسية يتوقع تحسن مبيعات الأجهزة الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع المهندس محمد فتحي، عضو غرفة الصناعات الهندسية والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، تحسُّن مبيعات الأجهزة الكهربائية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بعوامل عدة أبرزها عروض التقسيط الممتدة، والخصومات الكبيرة التي تقدمها الشركات، إلى جانب استقرار الاقتصاد وخطط الحكومة لزيادة المرتبات والمعاشات.

وأكد فتحي في تصريحات صحفية أن الحملات الترويجية الحالية، والتي تشمل تسهيلات الدفع على فترات طويلة وتخفيضات في الأسعار، تُسهم بشكل فعَّال في تنشيط حركة الشراء، خاصة بعد مرور السوق بفترة ركود امتدت لأكثر من عام. وأوضح أن هذه العروض تلبي احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، لاسيما الأسر التي تسعى لتجهيز مستلزمات العرائس أو الاستفادة من موسم الأعياد المقبل.

ولفت إلى أن انتشار فروع الشركات المنتشرة عبر أنحاء الجمهورية، إلى جانب سياسات الدفع المرنة، يعززان من فرص زيادة المبيعات، ويخلقان بيئة جاذبة للمستهلكين الذين يبحثون عن حلول مالية مناسبة. كما أشار إلى أن تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة الدعم الحكومي للقوة الشرائية سيعملان على تعزيز ثقة المواطنين، مما ينعكس إيجابًا على نمو قطاع الأجهزة الكهربائية في مصر.

توقع ارتفاع صادرات مصر من الأجهزة المنزلية بنسبة تتراوح بين 20 و25% بنهاية 2025، بالتزامن مع الاستثمارات الأجنبية الجديدة في القطاع.

وبلغت صادرات مصر من الصناعات الهندسية 5.8 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مسجلةً نموًا بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق له.18‏/03‏/2025