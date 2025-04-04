شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب وانخفاض الأوقية لـ3097.99 دولار بسبب الرسوم الجمركية لترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع إعادة تقييم المستثمرين لتوقعاتهم بشأن المخاطر في أعقاب إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، والتي وفرت مزيدًا من الوضوح بشأن اتجاهات السوق، لكنها أثارت مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي.

وسجلت أسعار الذهب خلال التعاملات الفورية انخفاضا بنسبة 0.5% لتصل إلى 3097.99 دولار للأوقية. ومع ذلك، لا تزال السبائك في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، مدعومة بجاذبيتها كملاذ آمن، ساعد الذهب على بلوغ ثلاثة مستويات قياسية مرتفعة خلال الأسبوع الجاري.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1% لتصل إلى 3118.90 دولار للأوقية.

وكان الذهب قد انخفض خلال الجلسة السابقة بأكثر من 2% حيث أثارت رسوم ترامب الجمركية على الواردات عمليات بيع واسعة النطاق أثرت على تجار السبائك.

وجاء التراجع الحاد للذهب بعد ساعات فقط من وصوله إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 3167.57 دولار للأوقية.

ويترقب السوق في الوقت الحالي تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية، والذي قد يُقدم رؤىً حول مسار معدلات الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وكان ترامب قد صرح بأنه سيفرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ورسومًا جمركية أعلى على بعض أكبر شركاء البلاد التجاريين.

كما هدد شركاء الولايات المتحدة التجاريون بتصعيد حرب تجارية مع واشنطن، حيث أثارت التعريفات مخاوف من زيادات حادة في الأسعار في البلاد التي تعد أكبر سوق استهلاكية في العالم.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 1% ليصل إلى 31.56 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين بنسبة 0.6% ليصل إلى 946.40 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.8% ليصل إلى 920.75 دولار للأوقية.