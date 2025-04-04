سعر الذهب اليوم فى مصر يستهل التعاملات على استقرار ملحوظ

استقر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة عقب تحولات ملحوظة في بورصة الذهب خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تراجعت الأسعار محليًا بشكل طفيف مع تأثرها بالتقلبات العالمية، بينما تواصل المعدن الأصفر تحقيق ارتفاعات قياسية على المستوى الدولي كـ"ملاذ آمن" أمام المخاوف الاقتصادية فوق 3120 دولاراً.

أسعار الذهب اليوم في مصر

-عيار 24: 5057 جنيهًا.

-عيار 21: 4425 جنيهًا.

-عيار 18: 3792 جنيهًا.

-الجنيه الذهب : 35,400 جنيه.



قفز سعر أونصة الذهب عالميًا إلى 3122 دولارًا مع افتتاح جلسة أمس، حقق الذهب مكاسب صاعدة منذ بداية العام الجاري تجاوزت 19%، مدعومًا بتصاعد المخاوف من تداعيات الحرب التجارية الدولية، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على وارداتها.

يأتي هذا الصعود القياسي للذهب في ظل تحوُّل المستثمرين نحو الأصول الآمنة، نتيجة مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات التضخم المتوقعة، لا سيما مع استمرار السياسات التجارية الأمريكية التي تزيد من حدة التوترات. يُذكر أن الذهب يحظى بطلب متزايد في أوقات الأزمات كأداة استثمارية تقليدية تحافظ على القيمة.