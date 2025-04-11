شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تغلق على أداء متباين مع تزايد مخاوف الحرب التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت مؤشرات الأسهم الآسيوية على أداء متباين خلال تعاملات اليوم الجمعة-نهاية تداولات الأسبوع- بعد استئناف بورصة "وول ستريت" لعمليات البيع المكثفة خلال فترة متأخرة ليلة أمس، حيث أثارت توترات الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم الولايات المتحدة والصين حالة من العزوف عن المخاطرة.

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.82% ليغلق عند 7646.5 نقطة.

وتراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 2.96% ليغلق عند 33585.58 نقطة، كما انحسر مؤشر توبكس بنسبة 2.85% ليغلق عند 2466.91 نقطة.



وخسر مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.5% ليغلق عند 2432.72 نقطة، فيما ارتفع مؤشر كوسداك للشركات الصغيرة بنسبة 2.02% ليغلق عند 695.59 نقطة.

وتقدم مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.13% ليغلق عند 20914.69 نقطة، وحقق مؤشر CSI 300 الصيني مكاسب بنسبة 0.41% ليغلق عند 3750.52 نقطة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أول أمس الأربعاء عن تخليه عن معدلات الرسوم الجمركية المتبادلة الجديدة على الواردات من معظم الدول لمدة 90 يومًا.

ويرى محللون إن تمديد المهلة لا يُخفف من حالة عدم اليقين وهناك شكوك حول نتائج المفاوضات التجارية بين الدول وواشنطن، وسيستمر ذلك في التأثير سلبًا على الاستثمار، وبالتالي على توقعات النمو.

بالإضافة إلى ذلك، أكد البيت الأبيض أمس أن معدل الرسوم الجمركية التراكمي على الصين بلغ 145%، ويشمل هذا الرقم الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 125% على السلع، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية البالغة 20% بسبب بمزاعم ترامب بشأن إخفاق الصين في منع تهريب مخدر "الفنتانيل" إلى الولايات المتحدة.