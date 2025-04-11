تراجع مؤشرات الأسواق الخليجية خلال الأسبوع المنتهي متأثرة بالتعريفات الأمريكية

القاهرة - سامية سيد - مُنيَت الأسواق الخليجية بخسائر خلال الأسبوع المنتهي في 10 أبريل، قبل أن ترتد صعودًا في نهاية الأسبوع، وسط تفاؤل حذر بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة لمدة 90 يوماً، عدا الصين، بعد ساعات من بدء تطبيقها، إذ تسببت في موجة بيعية عالمية.



ففي السعودية، سجل ​ المؤشر العام للسوق "تاسي" خسائر أسبوعية 3.2%، فاقداً 380.11 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 11,502.54 نقطة، وسط تحسن مستويات السيولة.



وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول" تراجعاً ملحوظاً خلال الأسبوع المنتهي في 10 أبريل الجارى، وسط تحسن مستويات السيولة بشكل ملحوظ.

وارتفعت قيم التداول إلى 42.14 مليار ريال، مقابل 25.59 مليار ريال، بالأسبوع السابق بارتفاع نسبته 71.36%، ليرتفع متوسط القيم إلى 10.53 مليار ريال للجلسة الواحدة.



وسجلت كميات التداول ارتفاعاً نسبته 83.83%، لتصل إلى 2.06 مليار سهم، مقابل 1.12 مليار سهم للأسبوع الماضي، بمتوسط كميات بلغ نحو 516 مليون سهم لكل جلسة خلال الأسبوع الحالي.



وفي أسواق عمان، أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملاته الأسبوعية بتراجع نسبته 2.21 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 4270.39 نقطة، خاسرًا 96.64 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع الماضي، ومسجلا خسائر سوقية بقيمة 420.9 مليون ريال.

وجاء تراجع المؤشر خلال الأسبوع بضغط المؤشرات القطاعية مجتمعة، وتقدمها الخدمات بنسبة 4.12 بالمائة، وانخفض القطاع المالي بنسبة 1.83 بالمائة، وكان الصناعة أقلهم تراجعًا خلال الأسبوع بنسبة 0.34 بالمائة.



وتراجعت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 1.52 بالمائة، إلى 27.218 مليار ريال، مقابل 27.639 مليار ريال في الأسبوع السابق قبل عطلة العيد، بخسائر سوقية 420.87 مليون ريال.

وتراجع حجم التداولات الإجمالي خلال الأسبوع بنسبة 33.18 بالمائة، إلى 203.38 مليون سهم، مقابل 152.72 مليون سهم في الأسبوع الماضي.



وتراجعت قيمة التداولات بنسبة 24.81 بالمائة خلال الأسبوع، ليصل إلى 30.96 مليون ريال، مقابل 24.81 مليون ريال في الأسبوع الماضي.



كما هبطت بورصة قطر 1.35% في أسبوع فرض الرسوم الجمركية؛ إذ سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية حمراء، لتسجل خسائر بالقيمة السوقية بـ7.57 مليار ريال.

وهبط المؤشر العام للبورصة بما يعادل 137.860 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 10095.09، عن مستوى الأسبوع المنتهي في 27 مارس 2024.



وشهد الأسبوع تراجع 4 قطاعات على رأسها الصناعة بـ2.54%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ2.54%.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 593.13 مليار ريال، مقابل 600.7 مليار ريال، بانخفاض 1.26% أو 7.57 مليار ريال.



وتم التداول على نحو 1.25 مليار سهم، بقيمة تداول بلغت 2.94 مليون ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 170.45 ألف صفقة.

فيما شهدت "بورصة البحرين" خلال هذا الأسبوع تداول 5 ملايين و945 ألفًا و246 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت مليون و607 آلاف و87 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها عبر 481 صفقة نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين.

وتداول المستثمرون خلال الأسبوع أسهم 26 شركة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات، بينما انخفضت أسعار أسهم 11 شركة، في حين احتفظت بقية الشركات بأسعار إقفالها السابقة.



وتصدر قطاع المال المركز الأول في التعاملات، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 737 ألفًا و26 دينارًا بحرينيًا، أي ما نسبته 45.86% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، بكمية وصلت إلى 3 ملايين و654 ألفًا و622 سهمًا، تم تنفيذها من خلال 254 صفقة.

وحل قطاع المواد الأساسية في المرتبة الثانية بقيمة أسهم متداولة بلغت 288 ألفًا و961 دينارًا بحرينيًا، بنسبة 17.98% من إجمالي القيمة، وبكمية 268 ألفًا و294 سهمًا، تم تنفيذها عبر 68 صفقة.



وفي الكويت، ضغطت الحرب التجارية ومخاوف الركود على تعاملات بورصة الكويت الأسبوعية.

وسيطر اللون الأحمر على تعاملات بورصة الكويت الأسبوعية، تفاعلاً مع قرارات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من مختلف دول العالم بينها دولة الكويت التي رغم تعليقها لـ90 يوماً، إلا أن تصاعد حدة وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تدعم مخاوف الركود العالمي.



وتراجع مؤشر السوق الأول بنحو 2.52% أو 216.48 نقطة ليصل بختام الأسبوع الحالي عند مستوى 8378.39 نقطة.

واختتم مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع بالنقطة 7819.91، بانخفاض 2.26% أو 180.82 نقطة عن مستواه في الأسبوع السابق المنتهي بـ3 أبريل 2025.



ونزل مؤشر السوق الرئيسي 1.06% أو 76.06 نقطة مسجلاً 7129.83 نقطة، كما تراجع "الرئيسي 50" بنسبة 2.73% عند النقطة 6840.68، خاسراً 192.13 نقطة.

ووصلت القيمة السوقية بختام تعاملات اليوم إلى 46.73 مليار دينار، بتراجع 1.32% أو 634 مليون دينار عن مستواها في ختام الأسبوع المنصرم البالغ 47.35 مليار دينار.



وبشأن التداولات الأسبوعية فقد انتعشت الأسبوع الحالي؛ لأن الأسبوع السابق اقتصر على جلستي تداول فقط، بسبب عطلة عيد الفطر.

وبلغت قيمة تداولات الأسبوع الحالي 514.76 مليون دينار بزيادة أسبوعية 266.51%، وقفزت الكميات 267.16% لـ1.77 مليار سهم، وبلغ عدد الصفقات الأسبوعية 114.63 ألف صفقة بنمو أسبوعي 224%.