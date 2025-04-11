شكرا لقرائتكم خبر عن يصل لـ3075 جنيها شهريا.. كارجاس تنشر جدول الوفر من تحويل السيارات للغاز والان مع تفاصيل الخبر

نشرت شركة كارجاس إحدى شركات قطاع البترول- معدلات الوفر المحققة من تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود، حيث أن الغاز الطبيعى غاز موفر واقتصادى فسعر الغاز الطبيعى حاليًا 7 جنيهات للمتر المكعب بينما يبلغ سعر البنزين (80)15.75 والبنزين (92) 17.25 جنيه والبنزين (95) 19 جنيها.



وفى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعى فى سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالى 2625 جنيها شهريًا عند متوسط استهلاك يومى 10 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالى 3075 جنيها شهريًا فى حالة استخدام بنزين "92"، يمكن له تحقيق وفر يصل ل لحوالى 3938 جنيها شهريًا عند متوسط استهلاك يومى 15 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالى 4613 جنيها شهريًا فى حالة استخدام بنزين "92".

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025، زيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعى، والغاز لمصانع الطوب، والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالى:

- بنزين 95.. 19 جنيها / لتر

- بنزين 92.. 17.25 جنيه / لتر

- بنزين 80.. 15.75 جنيه / لتر

- السولار.. 15.5 جنيه / لتر

- الكيروسين.. 15.5 جنيه / لتر

- طن المازوت المورد لباقى الصناعات.. 10500 جنيه / طن

- أسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه



- أسطوانة البوتاجاز 400 جنيه

- طن الغاز الصب 16000 جنيه

- الغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية



