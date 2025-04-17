شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقتين على شركة النيل للصناعات النسيجية بـ335 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقتين على شركة النيل للصناعات النسيجية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 5.5 مليون سهم بقيمة 335 مليون جنيه، وصفقة على شركة فولو تكستايل بنظام المناطق الحرة الخاصة بحجم تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 166.6 مليون جنيه، وصفقة على شركة كاما للخدمات اللوجستية بحجم تداول 14.3 ألف سهم بقيمة 14.3 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 7.5 مليون سهم بقيمة 536.4 مليون جنيه عبر تنفيذ 24 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعود دام 4 جلسات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.199 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.3 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.36%، والعرب على 7.29%، واستحوذت المؤسسات على 18.83% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 39.2 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، 112.1 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 74.4 مليون جنيه، جنيه، 84.5 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 31030 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 38777 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13807 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 8968 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12313 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3225 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 11339 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1994 نقطة.