رجل الأعمال المصرى هشام طلعت مصطفى فى صدارة قادة العقارات بالشرق الأوسط لعام 2025

القاهرة - سامية سيد - في إنجاز جديد يعكس حجم التأثير الإقليمي والدولي الذي أصبح يتمتع به المطورون العقاريون المصريون، اختارت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ضمن قائمتها السنوية لأكثر قادة الشركات العقارية تأثيرًا في منطقة الشرق الأوسط لعام 2025، حيث جاء في المركز الرابع، ليكون بذلك المصري الوحيد ضمن المراكز العشرة الأولى في هذه القائمة المرموقة.



رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى يتصدر قادة العقارات

ويمثل هذا التقدير تتويجًا لمسيرة طويلة من النجاحات في قطاع التطوير العقاري، حيث استطاع هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن يرسخ مكانته كأحد أبرز الأسماء في هذا المجال، من خلال مشروعات ضخمة ساهمت بشكل مباشر في تطوير البنية التحتية العمرانية في مصر، وامتدت أيضًا إلى أسواق خارجية على رأسها السوق السعودي.



وقد شهد ترتيب هشام طلعت مصطفى في قائمة فوربس قفزة لافتة هذا العام، بعدما كان في المركز السابع عام 2024، ليتقدم إلى المركز الرابع في 2025، وذلك بعد إطلاقه لمجموعة من المشروعات العقارية والسياحية الكبرى التي أحدثت صدى واسعًا في السوقين المصري والسعودي. ومن أبرز هذه المشاريع، مشروع "ساوث ميد" في منطقة الساحل الشمالي بمصر، الذي يعد من أكبر المشروعات السياحية من حيث التصميم والخدمات، إلى جانب مشروع "بنان" في العاصمة السعودية الرياض، والذي يندرج ضمن خطة التوسع الإقليمي للمجموعة.



فوربس الشرق الأوسط

بفضل هذه النجاحات، سجلت مجموعة طلعت مصطفى رقمًا قياسيًا في حجم المبيعات، حيث تجاوزت لأول مرة في تاريخ السوق العقارية المصرية حاجز نصف تريليون جنيه، وهو إنجاز غير مسبوق يؤكد قدرة الشركات المصرية على المنافسة إقليميًا في سوق العقارات المتطور.



كما أشادت مجلة فوربس بخبرة هشام طلعت مصطفى التي تمتد لأكثر من أربعة عقود في هذا المجال، مشيرة إلى أن عام 2024 شهد تحقيق نمو استثنائي في مبيعات الشركة، لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار بعد بيع أكثر من 29 ألف وحدة سكنية، وهو ما يعكس حجم الطلب والثقة في مشروعات المجموعة.



قادة قطاع العقارات



ولم يقتصر النجاح على قطاع الإسكان فقط، بل امتد أيضًا إلى قطاع الضيافة، حيث نجحت المجموعة في الاستحواذ على شركة "ليجاسي" المالكة لسبعة فنادق تاريخية في مصر، مما رفع الطاقة الفندقية إلى حوالي 5 آلاف غرفة. وقد ساهمت هذه الخطوة في تحقيق طفرة ملحوظة في إيرادات قطاع الضيافة، التي ارتفعت بنسبة 225% خلال عام 2024، لتصل إلى نحو 255 مليون دولار، ما يؤكد التنوع الاستراتيجي في استثمارات المجموعة.



وفيما يتعلق بالتوسع العقاري، فقد بلغ إجمالي مساحة الأراضي التي تمتلكها وتطورها المجموعة حتى مارس 2025 نحو 107 ملايين متر مربع، مما يعكس طموحها الكبير في تغطية مختلف الشرائح والاحتياجات في السوق.



قادة القطاع العقارى



وقد ضمت قائمة "فوربس الشرق الأوسط" لهذا العام 42 شخصية قيادية من دولة الإمارات، و21 من المملكة العربية السعودية، و16 من مصر، إلا أن هشام طلعت مصطفى كان الوحيد من بين هؤلاء الذي تمكن من دخول المراكز العشرة الأولى، في دلالة واضحة على مكانته الاستثنائية ودوره البارز في تطوير قطاع العقارات على مستوى المنطقة.



هذا الإنجاز لا يُعد فقط تكريمًا شخصيًا لهشام طلعت مصطفى، بل هو أيضًا اعتراف بقدرة الشركات المصرية على التوسع والنمو في بيئة تنافسية إقليمية، ويعد دافعًا لمزيد من التقدم في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد في مصر والمنطقة.