وزير المالية: النشاط الاقتصادي في مصر يتحرك بشكل إيجابي.. ونقاش حول زيادة بدل الصحفيين

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، إن أفضل داعم لأي أوضاع مالية هو النشاط الاقتصادي نفسه أن يكون في تحسن، مردفا: "النشاط الاقتصادي في مصر يتحرك بشكل إيجابي، ونحن قدمنا تسهيلات مؤثرة للمستثمرين في شهر مارس والمردود الإيجابي سيظهر قريبا، غير أننا حريصون على إحداث المزيد من التحسن في القطاعات الاقتصادية المختلفة".

وأكد كوجك، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، عبر قناة dmc: أن الموازنة الجديدة هي موازنة للنمو، إذ أن هناك انحياز للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم النشاط الاقتصادي، متابعا: "الإنفاق ارتفع في الموازنة الجديدة بمقدار 19% وذلك انحيازا لدعم النشاط الاقتصادي والصحة والتعليم، ونحرص على زيادة الإنفاق لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع الأجور وتحسين الخدمات الطبية والتعليمية، ونحن أخذنا في الاعتبار توصيات مجلس النواب بشأن القطاع الصحي، حيث إن هناك 50% زيادة في بند العلاج على نفقة الدولة بالقطاع الصحي في الموازنة الجديدة الموازنة الجديدة التي تعتبر مليئة بالأخبار الإيجابية خاصة بشأن الصناعة والتشغيل".

وأكمل: "هناك زيادة تصل إلى 30 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لزيادة الإنتاج الصناعي وتوطين الصناعة في مصر، ونحن حريصون على تحسين الضرائب والجمارك وتقليل الإجراءات المعقدة، كما أننا لدينا توجيه من السيد الرئيس بشأن أي صفقات استثمارية كبرى تولد عنها إيرادات كبرى بأن يكون هناك مخصصات منها لتخفيض المديونية"، لافتا إلى أن ارتفاع معدل الإيرادات سيؤدي لخفض خدمة الدين وهذا ما نخطط به – حسب قوله.

بشأن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، أوضح وزير المالية: "هناك مناقشات بشأن زيادة بدل الصحفيين ونطمئن الجميع وسنعلن قيمة الزيادة بعد الانتهاء منها".