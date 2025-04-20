شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة تفقدية لمشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" بمحافظة الجيزة، يرافقه مسئولو الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ومسئولو قطاع المرافق بالوزارة.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية المتابعة الدقيقة لمشروعات المرافق بالمبادرة الرئاسية" حياة كريمة " لتطوير الريف المصري للتأكد من جودة الأعمال وانتهائها طبقاً للبرامج الزمنية المستهدفة، وضمان استدامة مستوى الخدمة طبقاً للمعايير والمواصفات القياسية.

وفي مستهل جولته، اطًلع الدكتور سيد إسماعيل، على عرض تقديمي من مسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة للموقف التنفيذي لمشروعات المرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراكز وقرى محافظة الجيزة.

وشدد الدكتور سيد إسماعيل، على أهمية الانتهاء من تنفيذ المشروعات في التوقيتات المتفق عليها لتبدأ على الفور أعمال التشغيل لخدمة الأهالي، لافتاً إلى أن إنجاز مشروعات "حياة كريمة" هو أحد المعايير الهامة لتقييم أداء القائمين على هذه المشروعات.

ثم تجول الدكتور سيد إسماعيل، بمحطة معالجة الصرف الصحي بالبرمبل بطاقة تصميمية 15 ألف م٣/يوم والتي تخدم 4 قرى بإجمالي عدد سكان حوالي ٨٠ ألف نسمة، واطَلع على مراحل المعالجة بدءاً من المدخل والمصافي وأحواض التهوية ومبنى الكلور وعنبر نوافخ الهواء والسيب النهائي للمحطة، مؤكداً في هذا الصدد أهمية الاعتماد على استخدام المهمات المصنَّعة محلياً بمختلف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان استدامة الخدمة وتوفيراً لموارد الدولة.

ثم تفقد الدكتور سيد إسماعيل، محطة الرفع الرئيسية بالبرمبل والتي وصلت إلى مرحلة تجارب التشغيل والمكونة من ٤ طلمبات رفع بطاقات كبيرة لاستيعاب تصرفات القرى المستهدفة، كما تفقد مبنى التشغيل والمصافي الميكانيكية والمحولات والمولد للمحطة، ضمن مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة الجيزة.

وناقش نائب وزير الإسكان، مسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، فى جاهزية المحطة لدخول الخدمة، مؤكداً ضرورة وجود العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أثناء تجارب التشغيل، وضرورة عمل الصيانة الدورية للمعدات الكهروميكانيكية في مرحلة التشغيل للمحافظة على الأصول.

وتفقد الدكتور سيد إسماعيل، خط الانحدار الرئيسي لقرية البرمبل قطر 800 مم : 900 مم بطول 1500 متر، والجاري عمل الاختبارات اللازمة له وتسليمه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ضمن مشروعات"حياة كريمة" بمحافظة الجيزة.

ووجه الدكتور سيد إسماعيل، بضرورة تواجد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أثناء مرحلة هذه الاختبارات، مؤكداً أهمية مراعاة إنجاز أعمال الشبكات على أكمل وجه والمحافظة على سلامة العاملين بالمشروع بإتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية.