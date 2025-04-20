شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 20 أبريل 2025 فى الكويت.. عيار 24 بـ32.675 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 32.675 دينار بالتزامن مع إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

عيار 24 سجل 32.675 دينار

عيار 22 سجل 29.950 دينار

عيار 21 سجل28.600 دينار

عيار 18 سجل 24.500 دينار

عيار 14 سجل 19.050 دينار

عيار 1216.325 دينار

الاونصة 1016.225 دينار

الجنيه الذهب 228.700 دينار

الأونصة بالدولار3328.30 دولار

مع إغلاق الأسواق اول امس الجمعة بسبب عطلة عيد الفصح الطويلة، أقدم المستثمرون على جني بعض الأرباح يوم الخميس الماضى بعد أن بلغ الذهب مستوى قياسيًا جديدًا متجاوزًا 3350 دولارًا للأونصة، وعلى الرغم من أن الذهب يبدو في حالة شراء مفرط، إلا أن بعض المحللين أكدوا أن السوق لا يزال في اتجاه صاعد قوي.

ورغم ضغوط البيع، حافظ الذهب على دعم قوي حول مستوى 3300 دولار، وسُجّل آخر تداول للذهب الفوري عند 3327 دولارًا للأونصة، بارتفاع يقارب 2.5% خلال الأسبوع.

وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.