شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18بـ 30.750 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم في سلطنة عمان ارتفاعا ملحوظا فى التعاملات الصباحية، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 41 ريال عمانى مقارنة بسعر أمس والذى سجل 38.950 ريال.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية العالمية بشأن السياسات النقدية وأسعار الفائدة، مما يؤثر على توجهات السوق تجاه الذهب كملاذ آمن.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

عيار 24 سجل 41.000 ريال

عيار 22 سجل 37.575 ريال

عيار 21 سجل 35.875 ريال

عيار 18 سجل 30.750 ريال

عيار 14 سجل 23.925 ريال

عيار 12 سجل 20.500 ريال

الاونصة 1275.075 ريال

الجنيه الذهب 286.975 ريال

الأونصة بالدولار 3319.57 دولار

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي، بينما يستعد المشاركون في السوق لخطط التعريفات الجمركية المتبادلة الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يخشى المستثمرون أن تؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي.

ومع استمرار التضخم في الارتفاع في الاقتصادات الكبرى، قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام. يرى المحللون أن هذا الارتفاع قد يستمر إذا لم تتخذ البنوك المركزية إجراءات حاسمة للحد من التضخم.



