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سعر الذهب اليوم اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18بـ 30.750 ريال

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سعر الذهب اليوم اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18بـ 30.750 ريال

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأربعاء، 23 أبريل 2025 02:00 م

شهدت أسعار الذهب اليوم في سلطنة عمان ارتفاعا ملحوظا فى التعاملات الصباحية، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 41 ريال عمانى مقارنة بسعر أمس والذى سجل 38.950 ريال.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية العالمية بشأن السياسات النقدية وأسعار الفائدة، مما يؤثر على توجهات السوق تجاه الذهب كملاذ آمن.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

عيار  24 سجل  41.000 ريال

عيار 22 سجل  37.575 ريال

عيار 21 سجل  35.875 ريال

عيار 18 سجل  30.750 ريال

عيار 14 سجل  23.925 ريال

عيار 12 سجل  20.500 ريال

الاونصة 1275.075 ريال

الجنيه الذهب 286.975 ريال

الأونصة بالدولار 3319.57 دولار

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي، بينما يستعد المشاركون في السوق لخطط التعريفات الجمركية المتبادلة الشاملة التي فرضها  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يخشى المستثمرون أن تؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي.

ومع استمرار التضخم في الارتفاع في الاقتصادات الكبرى، قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام. يرى المحللون أن هذا الارتفاع قد يستمر إذا لم تتخذ البنوك المركزية إجراءات حاسمة للحد من التضخم.


 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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