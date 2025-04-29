سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، رغم استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية بسبب توترات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

عيار 24: 5440 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 4760 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 4080 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3173.33 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب: 38080 جنيهًا.



ورغم إعلان الصين إعفاء بعض الواردات الأمريكية من رسوم جمركية، إلا أن الأسواق لا تزال متحفظة وسط غياب تأكيدات رسمية بوجود مفاوضات تجارية جديدة، ما يدعم استمرار الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.