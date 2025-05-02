شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 2 - 5 - 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية اليوم الجمعة 2 - 5 - 2025، وفقا للبنك الأهلي المصري، حيث يقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.

تعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.



‏‎وجاءت الأسعار كالتالى:

‏‎سعر الدولار اليوم

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

57.28 جنيه للشراء.

57.60 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

67.38 جنيه للشراء.

67.78 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

164.68 جنيه للشراء.

165.95 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

13.48 جنيه للشراء.

13.55 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.80 جنيه للشراء.

13.84 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

12.87 جنيه للشراء.

13.97 جنيه للبيع.