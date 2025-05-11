شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني يسجل 67.24 جنيه للشراء نهاية تعاملات اليوم الأحد 11-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

اغلق سعر الجنيه الإسترليني تعاملاته أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم الاخد 11-5-2025 ،على استقرار،ليسجل فى البنك المركزي 67.23 جنيه للشراء ،و 67.43 جنيه للبيع . وسجل فى البنك الأهلى 67.53 جنيه للشراء، و 68.19 جنيه للبيع ،

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني



وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

67.53 جنيه للشراء

68.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

66.80 جنيه للشراء.

67.48 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

66.81 جنيه للشراء.

67.50 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

66.83 جنيه للشراء

67.48 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

66.80 جنيه للشراء

67.48 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

66.83 جنيه للشراء

67.54 جنيه للبيع



