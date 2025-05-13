شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة كليفر للمدفوعات الإلكترونية بـ658 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة كليفر لتطوير الإلكترونيات والمدفوعات الإلكترونية، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 59.4 مليون سهم بقيمة 658.3 مليون جنيه، وصفقة على شركة ريل مارك للتطوير العقاري بحجم تداول 255 ألف سهم بقيمة 25.5 مليون جنيه، وصفقة على الشركة العربية الأفريقية للاستثمار الزراعي بحجم تداول 209.6 ألف سهم بقيمة 21 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 62.6 مليون سهم بقيمة 718.4 مليون جنيه عبر تنفيذ 65 عملية.

كانت مؤشرات البورصة، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، والشرقية-إيسترن كومباني، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما تراجع مؤشرا الشريعة الإسلامية و"إيجي إكس 70"، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.246 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 93.8 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 89.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.09%، والعرب على 4.22%، واستحوذت المؤسسات على 26.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 13.7 مليون جنيه، 84.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 75.2 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، 16.9 مليون جنيه، 14.9 ألف جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 31577 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 39374 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 14147 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 9435 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 12767 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3269 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 12333 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2023 نقطة.