شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-5-2025 أمام الجنيه المصرى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-5-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 50.57 جنيه للشراء 50.69 جنيه البيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، فى البنك الاهلي 50.45 جنيه للشراء 50.55 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.45 جنيه للشراء 50.55 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.45 جنيه للشراء 50.55 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.45 جنيه للشراء 50.55 جنيه البيع.
وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.45 جنيه للشراء.
50.55 جنيه للبيع.
50.45 جنيه للشراء.
50.55 جنيه للبيع.
50.45 جنيه للشراء.
50.55 جنيه للبيع.
50.45 جنيه للشراء.
50.55 جنيه للبيع.
50.45 جنيه للشراء.
50.55 جنيه للبيع.
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