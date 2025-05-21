شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: النشاط الزراعى أكبر قطاع استقبالا للمشتغلين بالربع الأول من 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أظهر بحث القوى العاملة للربع الأول "يناير- مارس" لعام 2025 التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول للعام الجاري 2025، تحقيق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا النشاط 6.372 ملايين مشتغل موزعة بواقع "4.834 مليون ذكور، 1.538 مليون إناث" بنسبة 20.3% من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

وقالت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فى المركز الثاني جاء عدد المشتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنحو 5.208 مليون مشتغل موزعة بواقع "4.209 مليون ذكور، 999 ألف إناث" بنسبة 16.6% من إجمالي المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين في نشاط الصناعات التحويلية 4.106 مليون مشتغل موزعة أيضا بين "3.611 مليون ذكور، 495 ألف إناث" بنسبة 13.1% من إجمالي المشتغلين، بينما بلغ عدد المشتغلين في التشييد والبناء 3.590 مليون مشتغل "3.555 مليون ذكور، 35 ألف إناث" بنسبة 11.5% من إجمالي المشتغلين.

وسجل عدد المشتغلين في نشاط النقل والتخزين 2.636 مليون مشتغل "2.603 مليون ذكور، 33 ألف إناث" بنسبة 8.4% من إجمالي المشتغلين.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 33.447 مليون فرد، مقابل 33.124 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة بلغت 1% وقد بلغت قوة العمل في الحضر 14.689مليون فرد بينما بلغت في الريف 18.758 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.325 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 7.122مليون فرد.

ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بنحو 342 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بنحو 19 ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بنحو 323 ألف فرد.