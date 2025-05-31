شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يغادر إلى فرنسا لبحث سبل التعاون فى مجالات الطاقة النظيفة والان مع تفاصيل الخبر

غادر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة اليوم السبت متوجها إلى فرنسا، لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون فى مجالات الطاقة النظيفة ومشروعات الضخ والتخزين واستدامة إمدادات الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لضمان استقرار الشبكة الموحدة، ويلتقى الدكتور عصمت بمسئولى مجموعة "E D F " الفرنسية المسئولة عن المشروعات الدولية فى مجالات الطاقة النظيفة فى الحكومة الفرنسية، حيث يتم بحث ملفات التعاون واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم عوائدها والتوسع فى مشروعات الضخ والتخزين للحفاظ على استقرار الشبكة الموحدة فى ضوء إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة على مدار اليوم.

يقوم الدكتور محمود عصمت بزيارة أكبر محطة لضخ وتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهربائية فى أوروبا، وعدد من مصانع المهمات الكهربائية ذات الطبيعة الخاصة، وتشمل الزيارة عدد من اللقاءات والاجتماعات مع مجموعة من الشركات الفرنسية المتخصصة والعاملة فى مجالات الطاقة المتجددة وتصنيع المهمات الكهربائية، وذلك فى إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة بخفض الاعتماد على الوقود والتوسع فى الطاقات النظيفة، وفى ضوء برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان استقرار الشبكة الموحدة وتأمين الاستدامة والاستمرارية للتغذية الكهربائية.

جدير بالذكر أن الزيارة تأتى على خلفية الاجتماعات التى تمت خلال تواجد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بالقاهرة مؤخرا، وفى إطار التواصل الدائم واللقاءات المستمرة مع الجانب الفرنسى للتعاون فى تنفيذ العديد من المشروعات ومنها محطات توليد الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائى مع الاتحاد الأوروبى وإقامة عدد من مراكز التحكم الإقليمية والمشاركة فى مركز التحكم القومى الجديد، بالإضافة إلى العمل المشترك فى مجال خفض الفقد الفنى والتجارى على مستوى شبكات التوزيع.