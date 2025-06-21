الارشيف / الاقتصاد

استقرار سعر الدولار اليوم السبت 21-6-2025 تزامنًا مع التوترات الجيوسياسية

0 نشر
0 تبليغ

  • استقرار سعر الدولار اليوم السبت 21-6-2025 تزامنًا مع التوترات الجيوسياسية 1/3
  • استقرار سعر الدولار اليوم السبت 21-6-2025 تزامنًا مع التوترات الجيوسياسية 2/3
  • استقرار سعر الدولار اليوم السبت 21-6-2025 تزامنًا مع التوترات الجيوسياسية 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم السبت 21-6-2025 تزامنًا مع التوترات الجيوسياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

السبت، 21 يونيو 2025 06:00 ص

استقر سعر الدولار اليوم السبت 21-6-2025، أمام الجنيه المصري، بسبب العطلة الأسبوعية، ففي البنك المركزى المصرى عند 50.59 جنيه للشراء، 50.73 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار 50.6 جنيه للشراء، 50.7 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بالبنك التجارى الدولى-cib عند 50.6 جنيه للشراء، 50.7 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 50.61 جنيه للشراء، 50.71 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:
 

d5f8027d1d.jpg
دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.59 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
 

50.61 جنيه للشراء.

50.71 جنيه للبيع.

2dd28107e6.jpg

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي


50.65 جنيه للشراء.

50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة


50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس


50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements