شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 21 يونيو 2025 فى الإمارات عيار 24 بـ 4404.50 درهم والان مع تفاصيل الخبر

في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 4404.50 درهمًا إماراتيًا.

سعر الذهب في الامارات

عيار 2 سجل 4404.50 درهم

عيار 22 سجل 374.50 درهم

عيار 21 سجل 359.25 درهم

عيار 18 سجل 307.50 درهم

عيار 14 سجل 238.00 درهم

عيار 12 سجل 204.00 درهم

الاونصة12581.25 درهم

الجنيه الذهب2874.00 درهم

الأونصة بالدولار3356.09 دولار



استطاع سعر الذهب العالمي الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بدعم من التوترات الجيوسياسية بعد الهجمات العسكرية المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني، الأمر الذي دفع الأسواق إلى الاتجاه للملاذ الآمن ليرتفع الذهب إلى أعلى مستوياته منذ شهرين.



يحتفظ الذهب بأساسيات قوية على المدى الطويل تدعم اتجاهه الصاعد، إلا أن التقلبات قصيرة الأجل تضعف زخم الصعود وتدفعه حالياً إلى التحركات العرضية، وذلك في ظل الفوضى الحالية في سياسات الحكومة الأمريكية وعدم وضوح توجهات السياسة التجارية الأمريكية

ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،