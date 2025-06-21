شكرا لقرائتكم خبر عن تعيينات جديدة وزيادة الأجور.. تفاصيل إنفاق الموازنة 679 مليار جنيه على 4.5 مليون موظف والان مع تفاصيل الخبر

خصصت الموازنة العامة للدولة، مبلغ 679 مليار جنيه لباب الأجور وتعويضات العاملين خلال السنة المالية الجديدة 2025/2026 بزيادة 18.1% بقيمة 104 مليارات جنيه، بهدف تحسين منظومة الأجور والمعاشات، مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوي أعلى لإجمالي الأجر المستحق للعاملين بالدرجات الوسطى وللعاملين بقطاعي الصحة والتعليم.

وتطبق الموازنة بدء من يوليو 2025 زيادة في أجور ومرتبات العاملين والموظفين والكادرات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية يستفيد منها 4.5 مليون موظف بالإضافة إلى العاملين بالجهات الأخرى، ومن المقرر بدء من شهر يوليو 2025:

1- رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7 آلاف جنيه لأدنى فئات التعيين اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.



2- زيادة قيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (المقررة بموجب المادة 37 من قانون الخدمة المدنية) لتكون بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 1 يوليو 2024 بحد أدنى 150 جنيه شهريًا ودون حد أقصى.

3- إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من المرتب الأساسي في 1 يوليو 2024 بحد أدنى 150 جنيه شهريًا ودون حد أقصى.

4- زيادة الحافز الإضافي بمبلغ 700 جنيه لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به بكل من وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

5- تعيين عدد 75 ألف معلم مساعد ما بين 30 ألف معلم سنويًا، و25 ألف متبقي من السنتين الماضيتين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، و20 ألف معلم مساعد بالمعاهد الأزهرية، والاستعانة بعدد 60 ألف معلم بالحصة.

6- تعيين عدد 30 ألف مكلف (أطباء/تمريض) سنويًا.

7- تعيين عدد 10 آلاف وظيفة لسد العجز بالوظائف على مستوى جهات الدولة.