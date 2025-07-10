شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية تدشين محطة طاقة شمسية بشركة مصر للألومنيوم فى 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالمالخميس، 10 يوليو 2025 01:00 ص
بدأت شركة مصر للألومنيوم بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية تدشين محطة طاقة شمسية توفر نحو 30% من احتياجات الشركة سنويا من الكهرباء تعرف علي المزايا والتقريب في 10 نقاط .
1- خطوة استراتيجية :تدشين محطة الطاقة الشمسية يعكس توجه مصر القوي نحو الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
2- شراكة دولية: المشروع يتم بالتعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية الرائدة في الطاقة المتجددة، ما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري.
3- خفض التكاليف: محطة الطاقة ستُساهم في خفض تكلفة استهلاك الكهرباء بمصنع مصر للألومنيوم، الذي يُعد من أكبر مستهلكي الطاقة في مصر.
4- تعزيز الاستدامة : يدعم المشروع أهداف الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
5- دعم التصدير : خفض تكاليف الإنتاج سيعزز من القدرة التنافسية لصادرات الألومنيوم المصرية عالميًا.
6- تقليل الانبعاثات :الطاقة الشمسية النظيفة ستُسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية للمصنع، بما يتماشى مع المعايير البيئية الدولية.
7- تحفيز الصناعات الوطنية : التجربة الناجحة ستفتح الباب لتكرارها في شركات صناعية أخرى تابعة لقطاع الأعمال العام.
8- رفع كفاءة التشغيل : ضمان مصدر طاقة ثابت ومستقر يساعد في تقليل فترات توقف التشغيل وزيادة الكفاءة الإنتاجية.
9- فرص عمل جديدة : المشروع يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات التركيب والصيانة والخدمات المرتبطة.
10- دعم خطط التطور : يُعد المشروع جزءًا من خطة شاملة لتطوير شركة مصر للألومنيوم، بالتوازي مع تحديث المعدات وزيادة الإنتاج.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز