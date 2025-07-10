شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية تدشين محطة طاقة شمسية بشركة مصر للألومنيوم فى 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

بدأت شركة مصر للألومنيوم بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية تدشين محطة طاقة شمسية توفر نحو 30‎%‎ من احتياجات الشركة سنويا من الكهرباء تعرف علي المزايا والتقريب في 10 نقاط .

1- خطوة استراتيجية :تدشين محطة الطاقة الشمسية يعكس توجه مصر القوي نحو الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

2- شراكة دولية: المشروع يتم بالتعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية الرائدة في الطاقة المتجددة، ما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري.

3- خفض التكاليف: محطة الطاقة ستُساهم في خفض تكلفة استهلاك الكهرباء بمصنع مصر للألومنيوم، الذي يُعد من أكبر مستهلكي الطاقة في مصر.

4- تعزيز الاستدامة : يدعم المشروع أهداف الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

5- دعم التصدير : خفض تكاليف الإنتاج سيعزز من القدرة التنافسية لصادرات الألومنيوم المصرية عالميًا.

6- تقليل الانبعاثات :الطاقة الشمسية النظيفة ستُسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية للمصنع، بما يتماشى مع المعايير البيئية الدولية.

7- تحفيز الصناعات الوطنية : التجربة الناجحة ستفتح الباب لتكرارها في شركات صناعية أخرى تابعة لقطاع الأعمال العام.

8- رفع كفاءة التشغيل : ضمان مصدر طاقة ثابت ومستقر يساعد في تقليل فترات توقف التشغيل وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

9- فرص عمل جديدة : المشروع يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات التركيب والصيانة والخدمات المرتبطة.

10- دعم خطط التطور : يُعد المشروع جزءًا من خطة شاملة لتطوير شركة مصر للألومنيوم، بالتوازي مع تحديث المعدات وزيادة الإنتاج.