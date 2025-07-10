شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 10 يوليو 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب اليوم الخميس 10 يوليو 2025، استقرارا ملحوظاً خلال التعاملات الصباحية، مع تغيرات محدودة في بورصة الذهب العالمية حول مستويات 3300 دولار للأونصة ، مما ساهم في استقرار عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

أسعار الذهب في مصر

-عيار 24 يسجل 5280 جنيهاً

عيار 21 يسجل 4620 جنيهات.

-عيار 18 يسجل 3960 جنيها.

الجنيه الذهب 36960 جنيها.



صرح الرئيس دونالد ترامب بأنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على النحاس المستورد، وسيطبق رسومًا طويلة الأمد على أشباه الموصلات والأدوية.

تسببت هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي في ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي ليسجل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.6% مسجلا أعلى مستوى في أسبوعين يوم أمس الثلاثاء وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

بالإضافة إلى هذا استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.

جاء الضعف الملحوظ في أسعار الذهب نتيجة لارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة مع ارتفاع عوائد السندات بسبب كون الذهب لا يقدم عائد لحائزيه، بينما من جهة أخرى نجد أن ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي يضغط بالسلب على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.

بسبب هذا التأثير السلبي فشل الذهب في الاستفادة من الطلب على الملاذ الآمن بسبب التوترات الناتجة عن تهديدات التعريفات الجمركية من جانب الرئيس الأمريكي ترامب.

هذا وسيراقب المستثمرون عن كثب محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير، والمقرر عقده في وقت لاحق من اليوم، بحثًا عن أي تلميحات حول تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في ظل سياسة الترقب والانتظار التي ينتهجها البنك المركزي.



يأتي هذا بعد أن حذر الاحتياطي الفيدرالي من أن رسوم ترامب الجمركية عند مستوياتها المستهدفة قد تدفع التضخم الأمريكي إلى الارتفاع، مما يقلل من فرص خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.



من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب المادي خلال الأسبوع المنتهي في 27 يونيو بمقدار 26.1 طن من الذهب وهو أعلى مستوى منذ 10 أسابيع، الأمر الذي يدل على استمرار الصناديق في شراء الذهب المادي ما يعكس عدم اليقين الحالي في الأسواق.