شكرا لقرائتكم خبر بإشراف وزارة الطاقة، توقيع اتفاقية و6 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة المختلفة بين شركات سعودية ووزارة الطاقة السورية دعماً لتطوير قطاع الطاقة في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بإشراف وزارة الطاقة، وأثناء مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض دمشق الدولي، تم توقيع اتفاقية وست مذكرات تفاهم بين شركاتٍ سعودية وبين وزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية، تشمل العديد من المجالات المرتبطة بقطاع الطاقة وتشمل هذه الاتفاقية ومذكرات التفاهم مجالات متعددة تسهم في دعم تطوير قطاع الطاقة في سوريا.

حيث وقّعت شركة أكواباور السعودية اتفاقية مع وزارة الطاقة السورية، لإجراء الدراسات اللازمة لإعداد عروض تطوير مشروعات إنشاء محطاتٍ لاستغلال الطاقة الشمسية، وأنظمة تخزين، بطاقة تصل إلى 1000 ميجاواط، إضافة إلى تطوير محطاتٍ لاستغلال طاقة الرياح بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 ميجاواط.

كما تضمنت الاتفاقية تقييم المحطات القائمة ضمن النظام الكهربائي السوري، وتقديم العروض اللازمة لإعادة تأهيلها أو تطويرها، أو إبرام عقود التشغيل والصيانة المناسبة، وتنفيذ دراسة فنية لتقييم الشبكة الكهربائية واستقرارها وتحديد مزيج الطاقة الأمثل لتوليد الكهرباء في سوريا.

وكذلك، تم توقيع ست مذكرات تفاهم بين شركات سعودية ووزارة الطاقة السورية، شملت مجالات عدة، من أبرزها الاستكشاف، وإنتاج وتطوير حقول الغاز القائمة في سوريا، وحفر الآبار وإكمالها، ومعالجة الغاز الطبيعي وتحويله إلى طاقة، وتنفيذ المسوح الجيوفيزيائية والجيولوجية، وجمع ومعالجة وتفسير البيانات الزلزالية، والبحث والتطوير في علوم الأرض والدراسات الجيولوجية، وبناء القدرات السورية، في قطاع الطاقة، من خلال نقل الخبرات والتقنية، وتعزيز فرص الاستثمار في قطاعات البترول والغاز.

حيث وَقّعت شركة طاقة وشركة أديس القابضة مذكرتي تفاهم في مجال تقديم الحلول المتكاملة لتطوير وإدارة حقول البترول والغاز. كما وَقّعت شركة الحفر العربية مذكرة تفاهمٍ في مجال خدمات الحقول البترولية، وحفر الآبار وصيانتها، والتدريب الفني وتطوير الأيدي العاملة. ومن جانبٍ آخر، ذي علاقة، وقَّعت الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة مذكرة تفاهم في مجال إجراء المسوح الجيوفيزيائية والجيولوجية.

وفي مجال الطاقة الكهربائية، وقّعت الشركة السعودية للكهرباء مذكرة تفاهمٍ في مجال توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وتقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال الكهرباء. كما وقّعت شركة كهرباء السعودية لتطوير المشروعات مذكرة تفاهمٍ تشمل المجالات الهندسية والاستشارية، ومشروعات محطات النقل والتوزيع الكهربائي.

وتأتي هذه الاتفاقية ومذكرات التفاهم في إطار ما تشهده العلاقة الوطيدة بين البلدين من نمو وتصاعد خلال الفترة القريبة الماضية، ومنها علاقاتهما في مجالات الطاقة، التي شهدت مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال الطاقة، بين حكومتي البلدين، تشمل تشجيع التعاون بينهما في مجالات البترول والغاز، والبتروكيميائيات، والكهرباء والربط الكهربائي، والطاقة المتجددة.